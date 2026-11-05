همزمان با سفر چارلز شاه انگلیس به منطقه کارائیب، بومیان این منطقه در اعتراض به نقش تاریخی نظام سلطنتی انگلیس در برده داری تظاهرات کردند و عذرخواهی و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان برده داری را خوستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، همزمان با سفر چارلز شاه انگلیس به منطقه کارائیب در میان تدابیر شدید امنیتی، بومیان این منطقه در اعتراض به نقش تاریخی نظام سلطنتی انگلیس در برده داری تظاهرات کردند و عذرخواهی و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان برده داری را خوستار شدند.

اعتراض‌ها به نظام سلطنتی و شاه انگلیس به درون مرز‌های این کشور محدود نشده و همزمان با سفر چارلز شاه انگلیس به منطقه کارائیب واکنش بومیان را برانگیخت جایی که آنان با یادآوری نقش تاریخی امپراتوری بریتانیا در تجارت برده، خواستار عذرخواهی رسمی، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان و پاسخ‌گویی نظام سلطنتی انگلیس در قبال میراث برده‌داری شده‌اند.

نماینده بازماندگان زنان قربانی برده داری گفت: من نماینده زنان سیاه پوستِ جوامع دور از وطن آفریقایی‌ام که سال‌ها در نظام برده داری مورد تجاوز، غارت، بی حرمتی و سرکوب قرار گرفتند و ما برای همه این‌ها خواستار عذرخواهی شاه و دولت بریتانیا و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیانیم.

یکی از علل نفرت مردم کشور‌ها از خاندان سلطنتی انگلیس، نقش برجسته این خاندان در ربودن سیاه پوستان و برده گیری و خرید و فروش آنان است.

امپراتوری بریتانیا، سال ۱۵۶۲ هنگام سلطنت ملکه الیزابت اول در انگلیس وارد کارزار برده داری شد و سال‌ها بعد شرکت سلطنتی آفریقا شبکه جهانی برده داری را با ربودن و انتقال اجباری میلیون‌ها افریقایی به امریکا، کارائیب و دیگر مستعمرات انگلیس برای کار در مزارع و به کارگیری آنان برای اهداف استعماری گسترش داد و بعد چارلز دوم شاه وقت انگلیس با حمایت همه جانبه و اعطای امتیازات ویژه سلطنتی به برده داران میراث خاندان سلطنتی را حفظ و تقویت کرد.

نظام برده داری با حمایت قاطع دستگاه سلطنتی انگلیس ادامه یافت و در سال ۱۸۳۴ پس از افزون بر دو نیم قرن مبارزه فراگیر، قانون لغو برده داری تصویب شد.

طنز دردناک ماجرا اینجاست که پس از لغو برده داری دولت انگلیس موظف شد به علت لغو تجارت برده تا سال‌ها به برده داران و تاجران برده و نه بردگان غرامت پرداخت کند.

سود دستگاه سلطنتی از تجارت برده به نرخ امروزی ده‌ها میلیارد پوند برآورد شده است.

اکنون چارلز سوم در بازدید از ابزار الات به بند کشیدن صد‌ها هزار برده در زمان چارلز دوم در کارائیب با اعتراض بازماندگان قربانیان برده داری برای عذرخواهی و دریافت غرامت مواجه شد، اما در اظهاراتش نه از عذرخواهی خبری بود و نه از پرداخت غرامت.

چارلز گفت: کاملا بجا و درست است که ما رنج‌های بزرگ و بی عدالتی‌های گذشته را چه در این جزایر و چه فراتر از آن تصدیق کنیم.

بالا گرفتن اعتراض‌ها به نقش انگلیس در گسترش نظام برده داری در جهان و عذرخواهی و پرداخت غرامت دامن، اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس را هم گرفت که برای پیوستن به شاه به کارائیب سفر کرد.

اِما رینولز دبیر ارشد خزانه داری و عضو ارشد دولت گفت: نخست وزیر گفت که دولت بریتانیا آماده است تا بررسی یک عذرخواهی رسمی را به آن دسته از کشور‌هایی که تحت تاثیر برده داری قرار گرفتند در دستور کار قرار دهد، اما خیلی صریح بگویم که غرامت‌های مالی روی میز نیستند.

درخواست‌ها برای عذرخواهی نظام سلطنتی انگلیس برای گسترش شبکه برده داری در حالی رد می‌شود که شبکه برده داری انگلیس در سرزمین‌های اشغالی خود درقاره‌های آمریکا، آفریقا و نیزدر استرالیا و زلاندنو گسترده بود و با خرید و فروش میلیون‌ها برده نظام سلطنتی انگلیس ثروت فراوانی به جیب زده است.

بروک نیومن، مورخ در این باره گفت: ارتباط خاندان سلطنتی با تجارت برده در دوران ملکه الیزابت اول آغاز شد و شخص ملکه بریتانیا و اعضای خانواده اش، از برده داران بزرگ شدند که سود فراوانی برایشان داشت. چارلز دوم، شاه وقت انگلیس هم در سال ۱۹۶۳، منشور سلطنتی برای خرید و فروش برده را اجرا کرد و شخصا شرکتی برای تجارت برده در آفریقا و اروپا به راه انداخت.

شاه انگلیس در سفر به منطقه کارائیب در واکنش به اعتراض‌ها تلاش کرد جو را آرام، اما به نظر نمی‌رسد توانسته باشد بازماندگان بردگان را متقاعد کند که دست از مطالبه گری بردارند.

چارلز گفت: کاملا بجا و درست است که ما رنج‌های بزرگ و بی عدالتی‌های گذشته را چه در این جزایر و چه فراتر از آن تصدیق کنیم.

داغ دردناک استعمار و برده داری نظام سلطنتی انگلیس، در بسیاری از نقاط جهان به ویژه کشور‌های اشغال شده و مستعمره دیده می‌شود.

عرفان علی، رئیس جمهور مسلمان گویان گفت: نخستین رئیس جمهور مسلمان کشور گویان از گزارش اسکای نیوز: آن دوران یکی از وحشتناک‌ترین دوران بشر بود. فقط بردگان از تجارت برده داری آسیب ندیدند بلکه فرزندان و نوادگان آنان هم قربانی برده داری شدند. بازماندگان بردگان حق دارند نظام سلطنتی بریتانیا را مسوول بدانند و پاسخگو سازند.

انتقاد‌ها علیه نظام سلطنت در انگلیس و نقش پررنگ آن در تاریخ برده داری هر سال عمیق‌تر می‌شود تا جاییکه تازه‌ترین نتایج نظر سنجی موسسه ایپسوس نشان می‌دهد میزان محبوبیت نظام سلطنتی انگلیس به پایین‌ترین میزان در ۳۳ سال اخیر رسیده است.