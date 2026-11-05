به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رضا رحمانی کازرونی با اشاره به اقدامات حمایتی بیمه ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: از ابتدای جنگ، با دستور مدیرعامل شرکت، پوشش خسارت‌های ناشی از جنگ برای منازل مسکونی و خودرو‌های شخصی با حداقل حق بیمه برقرار شد.

وی افزود: در جنگ رمضان، تیم‌های ارزیابی خسارت بیمه ایران از ۴۸ ساعت پس از آغاز جنگ در شعب استان مستقر شدند و روند بررسی و پرداخت خسارت‌ها را آغاز کردند.

مدیرکل شعب بیمه ایران استان بیان کرد: تاکنون ۴۰۳ مورد خسارت خودرو ارزیابی شده که ۴۰۰ مورد آن تأیید شده و ۹۷ درصد خسارت‌ها به‌طور کامل پرداخت شده است. مجموع خسارت ارزیابی‌شده در این بخش ۵۵۶ میلیارد ریال بوده که ۵۴۰ میلیارد ریال آن به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

رحمانی کازرونی ادامه داد: در بخش منازل مسکونی نیز ۸۴ پرونده خسارت تشکیل شده که بیش از ۹۰ درصد آنها رسیدگی شده و تاکنون ۵۰ میلیارد ریال بابت خسارت منازل و اثاثیه به صاحبان ۷۴ پرونده پرداخت شده است.

وی با اشاره به گسترش پوشش‌های بیمه‌ای در استان بوشهر به دلیل اقتصاد دریامحور آن گفت: پوشش جنگ برای بدنه شناور‌های سنتی، کالا‌های وارداتی از کشور‌های حوزه خلیج فارس و محموله‌های حمل‌ونقل داخلی نیز برقرار شده تا فعالان اقتصادی و تجار در صورت بروز خسارت مورد حمایت قرار گیرند.

مدیرکل شعب بیمه ایران استان همچنین از ارائه دو طرح بیمه زندگی «سما زرین» و «جام زرین» خبر داد و افزود: طرح سما زرین با حق بیمه سالانه ۴۶۰ هزار تومان، پوشش فوت ناشی از جنگ تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و مستمری ماهانه ۲۰ میلیون تومان به مدت پنج سال را پیش‌بینی کرده است. در طرح جام زرین نیز با حق بیمه سالانه ۷۶۰ هزار تومان، پوشش ازکارافتادگی به تعهدات بیمه‌ای اضافه شده است.

رحمانی کازرونی در پایان از رونمایی طرح «همای ایران» در آستانه نود و یکمین سالروز تأسیس بیمه ایران خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد مستمری مکمل بازنشستگی و تقویت درآمد افراد در دوران بازنشستگی طراحی شده است و متقاضیان می‌توانند متناسب با توان مالی خود، حق بیمه را به‌صورت یکجا یا اقساطی پرداخت کنند.