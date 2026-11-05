سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت سه نفر هنگام جداسازی و جمع‌آوری آهن‌آلات و تجهیزات یک ساختمان اداری و تجاری در خیابان آزادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد مقدسی گفت: در پی اعلام سرقت از یک ساختمان در خیابان آزادی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران کلانتری ۱۰۸ نواب به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند سه نفر با یک دستگاه وانت در حال بریدن و جداسازی آهن‌آلات و تجهیزات ساختمان هستند که هر سه نفر در همان محل دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ مقدسی ادامه داد: نماینده مالک ارزش تقریبی اموال به‌سرقت‌رفته را میلیارد‌ها تومان اعلام کرده و مدعی شده است که در روز‌های گذشته نیز اموال دیگری از این ساختمان به سرقت رفته است.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: با توجه به شکایت مطرح‌شده و اظهارات طرفین، پرونده برای بررسی ابعاد مختلف موضوع تشکیل و متهمان برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شدند.