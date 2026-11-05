به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کاروان اهالی بهشت عصر دیروزمهمان مردم شهرستان بویین میاندشت وشب گذشته نیز در جمع مردم فریدوشنهر بودند ومردم این دو شهرستان شایسته از پیکر‌های شهدای گمنام استقبال کردند.

همچنین پیکرجابناز ۷۰ درصد وآزاده سرافراز حاج محمد رضا روستایی که دو روز پیش براثر درد ورنج ناشی از اسارت به شهادت رسیده بود، بعد ازتشییع با شهدای گمنام، امروز درزادگاهش شهر افوس تشییع و در جوارهمرزمان شهیدش درگلزار شهدای این شهر آرام گرفت.

حرکت کاروان اهالی بهشت ازروزسه شنبه آغاز شده است واهالی بهشت در سراسر استان اصفهان حضور می‌یابند.