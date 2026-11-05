وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان قم، با حضور در جامعه‌المصطفی العالمیه، با رئیس و معاونان این مجموعه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست، گزارشی از آخرین فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های آموزشی و بین‌المللی جامعه‌المصطفی ارائه شد و وزیر علوم از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های علمی و آموزشی این مجموعه قرار گرفت.

همچنین، موضوعاتی از جمله رشته‌های تحصیلی، ظرفیت‌های آموزشی، وضعیت اساتید و پژوهش‌ها، دانشجویان بین‌المللی و دیگر مسائل مرتبط با فعالیت‌های علمی و آموزشی جامعه‌المصطفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.