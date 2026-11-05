سخنگوی صنعت برق با هشدار درباره احتمال محدودیت تأمین گاز نیروگاه‌ها در فصل سرد، بر ضرورت صرفه‌جویی هم‌زمان در مصرف گاز و برق تأکید کرد.

احسان ذبیح‌زاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: با آغاز فصل سرد و کاهش دما در مناطق مختلف کشور، مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند تأمین سوخت نیروگاه‌ها را با محدودیت مواجه کند.

وی با اشاره به وابستگی بخش عمده تولید برق کشور به نیروگاه‌های گازسوز افزود: نیروگاه‌ها در شرایط محدودیت تأمین گاز می‌توانند در وضعیت اضطراری از سوخت مایع به‌عنوان سوخت پشتیبان استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق تأکید کرد: افزایش مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و سایر بخش‌ها، احتمال اعمال محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه ممکن است تولید برق نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

ذبیح‌زاده با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد گفت: همه مشترکان برق و گاز باید به‌صورت هم‌زمان در کاهش مصرف و صرفه‌جویی مشارکت کنند.