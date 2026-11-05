مدیر فرهنگی و تبلیغی معاونت فرهنگی اجتماعی نهاد امامت جمعه کیش، از برگزاری پویش آوای عصمت با هدف ترویج ارادت به حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

فراخوان ارسال آثار به پویش آوای عصمت در کیش

فراخوان ارسال آثار به پویش آوای عصمت در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام مسعود صالحی، گفت: علاقه‌مندان تا ۲۲ آبان، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصت دارند آثار ویدئویی خود را به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

او افزود: علاقه‌مندان می‌توانند دل‌نوشته، متن ادبی، شعر یا جمله‌ای در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) را در قالب یک ویدئو تهیه و ارسال کنند.

حجت الاسلام صالحی با اشاره به اینکه ویدئو‌ها باید در حالت قاب تصویر افقی ضبط شوند، گفت: شرکت‌کنندگان در ابتدای ویدئو خود را معرفی و در پایان، عبارت تقدیم به مادرم حضرت زهرا را بیان کنند.

مدیر فرهنگی و تبلیغی معاونت فرهنگی اجتماعی نهاد امامت جمعه کیش افزود: پویش با همکاری صداوسیمای مرکز کیش و معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش و با محوریت نهاد امامت جمعه برگزار می‌شود و برای آثار برگزیده نیز جوایز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام صالحی، گفت: علاقه‌مندان ویدئو‌های خود را در پیام‌رسان‌های ایتا و روبیکا به شماره ۰۹۲۱۸۴۸۹۵۸۳ ارسال کنند.