بهمن علاءالدین متخلص به مسعود بختیاری نقش بی بدیلی در حفظ و اعتلای موسیقی بختیاری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهمن علاءالدین در ۱۳۱۹ خورشیدی در مسجدسلیمان دیده به جهان گشود، از او به عنوان اسطوره قوم لر و محبوب ترین خواننده بختیاری و موسیقی لری یاد می‌کنند.

فریدون طهماسبی استاد دانشگاه و پژوهشگر می‌گوید: رمز ماندگاری مسعود بختیاری علاوه بر عطیه خدادادی، تسلط او بر فرهنگ قوم بزرگ بختیاری است که او را در بین مردم جاودانه کرده است.

آلبوم‌های مال‌کَنون (کوچ)، هی جار (کمک خواهی)، تاراز، بر اَفتو (محل رو به آفتاب)، آستاره و بَهیگ (عروس) از مهمترین آثار ماندگار این شاعر و ترانه سرای بختیاری است.

آلبوم مال‌کَنون یا کوچ بهمن علاءالدین یکی از موفق ترین آثار موسیقی محلی در ایران شناخته می شود.

سرانجام بهمن علاءالدین شاعر و ترانه سرای بزرگ بختیاری در ۱۲ آبان ۱۳۸۵ به علت نارسایی قلبی درگذشت.