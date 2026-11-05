به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا غیاثی گفت: امسال برای تصفیه بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب پسماند در گیلان، نگهداری، تعمیر و نوسازی تاسیسات آبرسانی در استان، حدود ۳۹ میلیارد تومان هزینه شد و میزان تطابق پساب با استاندارد کشوری در گیلان به ۹۵.۴ درصد رسید.

وی از بررسی تصویری داخلی بیش از ۲۰ کیلومتر خطوط آبرسانی، با هدف شناسایی آسیب‌ها و موانع جریان آب و همچنین برنامه ریزی برای تعمیر و اقدامات پیشگیرانه در سال جاری خبر داد و افزود: امسال، بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ مورد عملیات بازسازی، هم سطح سازی، تعویض و مرئی سازی دریچه برای ارتقاء ایمنی معابر و کاهش مشکلات ناشی از دریچه‌های نامناسب و اختلاف سطح آن‌ها با مسیر تردد انجام شد.

مدیرعامل آبفای گیلان، پاکسازی شبکه را از محور‌های اصلی نگهداری تاسیسات فاضلاب دانست و گفت: شست و شو و لایروبی ۳۲۶ کیلومتر از خطوط انتقال و بیش از ۴ هزار مورد رفع مشکلات سامانه دفع فاضلاب با هدف حفظ جریان مناسب فاضلاب، کاهش احتمال گرفتگی، پس‌زدگی و محدود کردن پیامد‌های اختلال در شبکه برای شهروندان، از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.

علیرضا غیاثی، همراهی شهروندان را مکمل اقدامات فنی و اجرایی این شرکت دانست و افزود: خودداری از ریختن روغن و چربی، دستمال مرطوب، اقلام بهداشتی، پسماند و نخاله به داخل شبکه و همچنین خودداری از اتصال آب باران و ناودان‌ها به انشعاب فاضلاب، موجب کاهش گرفتگی و تحمیل بار اضافی بر تاسیسات می‌شود.

وی از شهروندان خواست مشاهده پس‌زدگی فاضلاب، شکستگی یا مفقودی دریچه‌ها و دیگر نشانه‌های اختلال در شبکه جمع آوری فاضلاب را از طریق سامانه ۱۲۲ فوری اطلاع دهند و از باز کردن و یا دست‌کاری دریچه‌های فاضلاب خودداری کنند.