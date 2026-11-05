نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مشارکت همه اقوام و مذاهب در برگزاری اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مشارکت همه اقوام و مذاهب در برگزاری اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در جلسه هماهنگی و ستاد اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع)، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان و کشور‌های همسایه، خواستار دعوت از شاعران توانمند شهرها، استان‌های مختلف و کشور‌های همسایه برای حضور در این اجلاسیه شده و افزود: حضور این چهره‌ها می‌تواند بر غنای فرهنگی و جلوه بین‌المللی این رویداد بیفزاید.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر اینکه جایگاه‌ها و مسئولیت‌های دنیوی گذرا هستند، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، جلب رضایت خداوند متعال و انجام خالصانه امور در مسیر خدمت به اهل‌بیت (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی در پایان، سرمایه‌گذاری در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) را اقدامی ارزشمند و پربرکت دانسته و افزود: باید از همه ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و توانمندی‌ها برای تکریم پیرغلامان و خادمان حسینی و خدمت به آستان اهل‌بیت (ع) بهره گرفت.