به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این پیام آمده است: حضور باشکوه، حماسی و پرشور مردم شریف هرمزگان، به‌ویژه مدافعان غیور تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس، در راهپیمایی استکبارستیز ۱۳ آبان، تجلی‌بخش بصیرت، زمان‌شناسی و عهد ناگسستنی با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهداست.

در بخش دیگر این پیام آمده: این حضور پولادین و فریب‌ناپذیر، بار دیگر خط بطلانی بر توطئه‌های دشمنان کشید و نشان داد که فرزندان خطه خلیج فارس، استوارتر از همیشه در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی ایستاده‌اند.