به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: با این رتبه بندی دانشگاه کاشان جایگاه جهانی خود را از ۲۱۳ به ۱۲۷ بهبود بخشید.

حسین خراسانی‌زاده گفت: این ارتقای جایگاه نشان‌دهنده استمرار برنامه‌ها و اقدامات دانشگاه در زمینه توسعه پایدار، مدیریت سبز، استفاده بهینه از منابع و بهبود عملکرد زیست‌محیطی است.

وی افزود: نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های سبز، عملکرد دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌هایی همچون زیرساخت و فضای سبز، انرژی و تغییرات اقلیمی، مدیریت پسماند و آب، حمل‌ونقل، آموزش و پژوهش و حکمرانی و دیجیتال‌سازی ارزیابی می‌کند.

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان بهبود جایگاه دانشگاه را حاصل اقداماتی در زمینه ارتقای زیرساخت‌های پایدار، مدیریت مصرف منابع، افزایش بهره‌وری انرژی، مدیریت آب و پسماند، توسعه حمل‌ونقل پایدار و تقویت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با توسعه پایدار دانست.