

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ندا محمدی‌پور با اشاره به برنامه ی تولید بذر در استان گفت:بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برای سال زراعی جاری، ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار از زمین های آبی و دیم استان به کشت مزارع بذری اختصاص می‌یابد و در کنار توزیع بذر گواهی‌شده، عملیات کشت مزارع بذری هم در حال انجام است.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت توزیع بذر گندم در استان بیان کرد: تاکنون ۹ هزار و ۴۰۰ تن بذر گندم در طبقات مختلف بین بهره برداران استان توزیع شده و بیشتر بذر توزیع‌شده در مناطق سردسیر استان بوده است.

وی با بیان اینکه توزیع بذر گندم در مناطق سردسیر استان به اتمام رسیده ، افزود:در صورت اتمام ذخایر موجود و نیاز کشاورزان، هماهنگی‌های لازم با استان‌های همجوار برای انتقال و تأمین بذر مورد نیاز استان انجام شده است.

محمدی‌پور افزود: توزیع بذر گندم در مناطق گرمسیر استان هم آغاز شده است و کشاورزان باید نسبت به تهیه ی بذر مورد نیاز خود اقدام کنند تا با فراهم شدن شرایط آب‌وهوایی مناسب، عملیات کشت را در زمان مطلوب انجام دهند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان استان عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای تولید بذر در داخل استان و نظارت بر روند توزیع آن، نقش مهمی در تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی دارد.