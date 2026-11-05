مدیر مسابقات برنامه نویسی و پردازش اطلاعات از برگزاری رقابت بین‌المللی پردازش داده با حضور حدود ۴۰ تیم داخلی و خارجی در سومین المپیک فناوری ۲۰۲۶ خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معصومه مصطفی، مدیر مسابقات برنامه نویسی و پردازش اطلاعات گفت: مسابقه بین‌المللی پردازش داده امروز، ۱۴ آبان، با حضور تیم‌هایی از داخل و خارج کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رقابت، علاوه بر تیم‌هایی که به‌صورت آنلاین از کشور‌های دیگر حضور دارند، یک تیم عراقی نیز به‌صورت حضوری شرکت کرده است.

مصطفی با اشاره به حضور حدود ۴۰ تیم از مجموع ۵۰ تیم دعوت‌شده، گفت: این رقابت از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ادامه دارد.

مدیر مسابقات برنامه نویسی و پردازش اطلاعات افزود: برای ارزیابی دقیق عملکرد شرکت‌کنندگان، فرایند مسابقه به‌صورت تصویری ضبط و بررسی‌های لازم برای شناسایی موارد احتمالی تقلب انجام می‌شود و برندگان ساعت ۱۳ معرفی خواهند شد.

وی در پایان گفت: آیین اختتامیه سومین المپیک فناوری ۲۰۲۶ ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.