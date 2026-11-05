به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی کشاورزی از فعالیت سامانه بارشی در بخش‌هایی از کشور تا روز یکشنبه خبر داد؛ سامانه‌ای که استان زنجان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به محصولات و تأسیسات کشاورزی خسارت وارد کند.

بر اساس هشدار هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه تا یکشنبه موجب بارش باران، رعدوبرق، بارش برف در مناطق سردسیر و کاهش محسوس دما خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان زنجان در روز جمعه و همچنین روز‌های شنبه و یکشنبه تحت تأثیر این سامانه جوی قرار می‌گیرد و احتمال وقوع بارش در مناطق مختلف استان وجود دارد.

این شرایط جوی می‌تواند خساراتی به محصولات کشاورزی، باغ‌ها و تأسیسات بخش کشاورزی وارد کند.

در همین راستا، به کشاورزان و باغداران استان زنجان توصیه شده است با پاکسازی مسیر‌های عبور آب و زهکش مزارع و باغ‌ها، از آب‌گرفتگی احتمالی جلوگیری کنند.

همچنین با توجه به فعالیت سامانه بارشی، از انجام آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی در مدت فعالیت سامانه خودداری شود.

کشاورزان و باغداران زنجانی با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها و کاهش دما، توصیه‌های هواشناسی و اطلاعیه‌های جهاد کشاورزی را جدی بگیرند تا از خسارات احتمالی به محصولات و سرمایه‌های کشاورزی پیشگیری شود.