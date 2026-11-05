

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ اسماعیل عبدی با تشریح جزئیات این پرونده گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی اقدامات اطلاعاتی از دپوی کالای قاچاق در انبار یک شرکت دارویی در محدوده شورآباد مطلع شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌داد کالا‌ها پس از تخلیه در انبار، با استفاده از خودرو‌های باری به بازار ارسال می‌شدند.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: تیم عملیاتی پس از شناسایی محل، در بازرسی از انبار محموله‌ای شامل بیش از ۴۰۰ هزار عدد ست سرم پزشکی را کشف کرد که فاقد اسناد و مدارک قانونی بود.

سرهنگ عبدی با اشاره به برآورد بیش از ۱۰ میلیارد تومانی ارزش کالا‌های کشف‌شده گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده است.