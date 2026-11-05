به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین اسدی‌راد با اشاره به اجرای پویش همه حاضر با هدف حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش بهزیستی اظهار داشت: همزمان با آغاز بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی در سال ۱۴۰۵، با مشارکت مراکز دولتی و مؤسسات غیردولتی، مجموعاً ۲۷۴ میلیارد و ۱۶۶ میلیون و ۲۴۰ هزار ریال کمک نقدی و غیرنقدی برای حمایت تحصیلی از جامعه هدف دانش آموزی جذب شد که ۶ هزار و ۸۵۴ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش از مزایای آن بهره‌مند شدند.

وی افزود: از این میزان، ۱۷۴ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال از طریق مؤسسات دولتی جذب شد که ۴ هزار و ۷۰۱ نفر را تحت پوشش حمایت‌های این پویش قرار داد.

اسدی‌راد ادامه داد: همچنین ادارات بهزیستی شهرستان‌ها و مراکز دولتی نیز با جذب ۹۹ میلیارد و ۳۷۴ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال کمک نقدی و غیرنقدی، زمینه بهره‌مندی ۲ هزار و ۱۵۳ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان را فراهم کردند.