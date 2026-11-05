به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان در چهارصد و شصت و ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی کشور، در روز ۱۴ آبان سال ۱۳۸۷ و همزمان با تصویب آئین‌نامه این شورا، چهاردهم آبان، به نام روز فرهنگ عمومی مصوب و در تقویم درج شد.



شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳، بر اساس فرمان امام خمینی (ره) و با هدف ساماندهی وضعیت دانشگاه‌ها شکل گرفت؛ پس از آن بر اساس نظر رهبر شهید انقلاب، به منظور تعیین اهداف، سیاست‌گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی، از سال ۱۳۶۵ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد.

استاندار همدان در آخرین نشست شورای فرهنگ عمومی استان، ضعف اطلاع‌رسانی را یکی از آسیب‌های جدی مدیریت فرهنگی دانست و آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های تخصصی سواد رسانه‌ای مدیران و فعالان رسانه‌ای اعلام کرد.

ملانوری افزود: فرهنگ عمومی، نیازمند گفت‌وگوی دوسویه مسئولان با مردم و روایت صادقانه اقدامات از طریق رسانه‌هاست.

وی گفت: شورای فرهنگ عمومی استان همدان با محور قرار دادن سواد رسانه‌ای و شفافیت، گامی در جهت تبدیل تهدید‌های فضای مجازی به فرصت‌های فرهنگی برداشته است.