به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۸، از وزش باد شدید تا شدید در برخی مناطق استان و بارش پراکنده باران در ارتفاعات خبر داد. بر اساس این هشدار، فعالیت دو سامانه جوی از ظهر پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، سامانه نخست با ناپایداری‌های جوی و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه خواهد بود که مناطق یزد، ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، زارچ، مروست، مهریز، میبد و هرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا، اختلال در تردد‌های جاده‌ای و شهری و احتمال خسارت به سازه‌های موقت از آثار احتمالی فعالیت این سامانه است.

همچنین سامانه دوم با فعالیت بارشی پراکنده، برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات استان یزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بارش‌ها در مناطق ابرکوه، تفت، مهریز و مروست پیش‌بینی شده است.

لغزندگی جاده‌ها و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی از پیامد‌های احتمالی این سامانه بارشی خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان یزد به شهروندان توصیه کرده است ضمن احتیاط در تردد‌های جاده‌ای، نسبت به استحکام سازه‌های موقت اقدام کنند و محصولات کشاورزی را از فضای باز جمع‌آوری کنند.

این هشدار با هدف آگاهی‌بخشی و آمادگی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطرات احتمالی جوی صادر شده است.