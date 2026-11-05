به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر صبح امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با ۱۸۴، احمدآباد ۱۵۳، استانداری اصفهان ۱۶۱، میدان انقلاب ۱۵۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۶۴، خیابان‌های کاوه و زینبیه ۱۵۶ و خیابان فرشادی با ۱۷۰ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۴۵، محور شرق اصفهان ۱۳۴، دانشگاه صنعتی ۱۰۷، سپاهان‌شهر ۱۰۹ و کردآباد ۱۴۴ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با ۷۹، علوم پزشکی اصفهان ۶۴، رهنان ۸۵، فیض ۹۶ و شهرک منتظری با ۷۱ AQI در وضعیت قابل قبول و در میرزا طاهر با عدد ۴۶ AQI پاک است.

داده‌های ۱۹ ایستگاه پایش فعال، هوای اصفهان را با میانگین ۱۲۸ AQI وضع ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.