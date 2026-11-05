جدول پخش شبکه‌های آموزش و تهران سیما با برنامه‌های پزشکی و فیلم‌های سینمایی جدید، میزبان مخاطبان در روز‌های پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ آبان خواهد بود.

پخش برنامه‌ها و آثار نمایشی با محور سلامت و خانواده در شبکه‌های آموزش و تهران

پخش برنامه‌ها و آثار نمایشی با محور سلامت و خانواده در شبکه‌های آموزش و تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» پنجشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده و با اجرای کبری اصل فلاح از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

در این برنامه، دکتر زهرا عبدالهی، معاون شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با حضور در استودیو به موضوع ترویج تغذیه سالم برای دانش‌آموزان می‌پردازد.

همچنین فیلم سینمایی جدید «نامه‌ای از کیوتو» محصول ۲۰۲۲ کره جنوبی، جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود. این اثر به کارگردانی مینجو کیم و با هنرمندی هان سون-هوا، چا می-کیونگ و چائه-آ هان، روایتگر داستان مادری مبتلا به فراموشی و تلاش فرزندانش برای سفر به ژاپن و پیگیری ریشه‌های خانوادگی است.