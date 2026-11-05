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اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای شناسه ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ واریز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس زمانبندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا جمعه ۱۵ آبان۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ گروه اول مشمولان طرح بر اساس رقم انتهای شناسه ملی سرپرست خانوار ۰، ۱ و ۲ و نیز خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) به اضافه نیروهای مسلح واریز میشود.
این کمک معیشتی برای خانوارهای حمایتی ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر نفر بوده و برای سایر شهروندان یک میلیون تومان است.
به گفته سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با افزایش مبلغ کالابرگ برای برخی خانوارها، یارانه و کمک معیشت غیرنقدی سایر شهروندان حذف نشده است.
اقلام اساسی مشمول طرح
خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما
لبنیات: شیر، ماست، پنیر
پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)
میوه و ترهبار: انواع میوه و سبزیجات
راههای رسمی استعلام موجودی کالابرگ
۱. نرم افزار «شمیم»
۲. کالابرگ در پیامرسان «بله»
۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
کمک معیشتی آبان تا پایان آذر اعتبار دارد.