اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای شناسه ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس زمان‌بندی جدید اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا جمعه ۱۵ آبان۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ گروه اول مشمولان طرح بر اساس رقم انتهای شناسه ملی سرپرست خانوار ۰، ۱ و ۲ و نیز خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) به اضافه نیرو‌های مسلح واریز می‌شود.

این کمک معیشتی برای خانوار‌های حمایتی ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر نفر بوده و برای سایر شهروندان یک میلیون تومان است.

به گفته سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با افزایش مبلغ کالابرگ برای برخی خانوارها، یارانه و کمک معیشت غیرنقدی سایر شهروندان حذف نشده است.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. نرم افزار «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

کمک معیشتی آبان تا پایان آذر اعتبار دارد.