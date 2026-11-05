آزمون وکالت سال ۱۴۰۵، با حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر از داوطلبان، صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از داوطلبانِ اخذ پروانه وکالت دادگستری صبح امروز همزمان در سراسر کشور در آزمون وکالت شرکت کردند.

آقای کیانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اعلام کرد، این آزمون در ۳۶ حوزه برگزار شد و نتیجه آن ۴۰ روز بعد از طریق سایت کانون وکلا و سازمان سنجش اعلام می‌شود.

سرپرست اتحادیه کانون‌های وکلای سراسر کشور درباره تعداد افرادی که در این آزمون قبول خواهند شد توضیح داد: بر اساس قانون تسهیل، کسانی که ۷۰ درصد نمره میانگینِ یک درصد برتر شرکت کنندگان را بدست آورند در این آزمون قبول خواهند شد. به عبارتی هر کس که ۷۰ درصد نمره قبولی میانگین هزار نفر برتر این آزمون را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.