به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: نخستین دوره مسابقات شطرنج برق‌آسای کیش، در هفت دور رقابت برگزار شد و در پایان بردیا جهان‌تیغی عنوان قهرمانی را به دست آورد.

ارمیا بقایری دوم و محمدحسین هروی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

علیرضا عقیدت‌مند عنوان برترین پیشکسوت بالای ۴۵ سال، آراد شوهانی عنوان برترین بازیکن زیر ۱۴ سال و میران محمودزاده نیز عنوان برترین بازیکن زیر ۱۰ سال را کسب کردند.

داوری این مسابقات بر عهده کارن امینی بود.