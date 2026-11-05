رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که بدون داشتن مدارک و صلاحیت پزشکی، با معرفی خود به عنوان جراح زیبایی و تبلیغ در اینستاگرام، از شهروندان مبالغ هنگفتی دریافت و سلامت مراجعان را به خطر می‌انداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار داود معظمی گودرزی گفت: در پی دریافت شکایت‌های متعدد درباره فعالیت فردی فاقد صلاحیت در حوزه خدمات زیبایی و جراحی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رپیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد : متهم با راه‌اندازی صفحه‌ای در اینستاگرام و استفاده از عنوان پزشک زیبایی، تصاویر و نمونه‌کار‌های جراحی دیگر پزشکان را برای جلب اعتماد مخاطبان منتشر می‌کرد و در ازای دریافت مبالغ قابل‌توجه، خدمات جراحی و زیبایی ارائه می‌داد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم فاقد مدارک پزشکی و صلاحیت تخصصی بوده و برای پیشبرد فعالیت‌های خود از مهر و مدارک دیگر پزشکان سوءاستفاده می‌کرد.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به تعدد شکایت‌ها گفت: بر اساس تحقیقات پلیس، متهم بیش از ۵۷ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست پیش از دریافت خدمات پزشکی و زیبایی، صلاحیت و هویت ارائه‌دهندگان خدمات را از طریق مراجع رسمی، از جمله سازمان نظام پزشکی، بررسی کنند و صرفاً به تبلیغات و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند.

به گفته وی، شهروندان می‌توانند موارد مشکوک در فضای مجازی را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا درگاه رسمی پلیس فتا گزارش کنند.