نشست گفت‌وگوی اسلام و بودیسم با هدف تقویت تفاهم دینی، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی ایران و تایلند، در بانکوک برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، نشست گفت‌وگوی اسلام و بودیسم با هدف تقویت تفاهم میان پیروان ادیان، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و گسترش همکاری‌های فرهنگی و علمی ایران و تایلند، در بانکوک برگزار شد.

این نشست اول با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی، فرهنگی، دانشگاهی و اجتماعی تایلند برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن، ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران در تعامل با کشور‌های آسیایی و زمینه‌های توسعه روابط فرهنگی دو کشور را بررسی کردند.

در این برنامه، مبانی اعتقادی و فکری اسلام و بودیسم، ضرورت احترام به تفاوت‌های دینی و تجربه همزیستی مسلمانان و بوداییان در تایلند مورد بحث قرار گرفت.

سخنرانان همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در ارتباطات تمدنی آسیا، بر نقش دیپلماسی فرهنگی و گفت‌وگوی میان ادیان در تقویت تفاهم ملت‌ها و کمک به تحقق صلح پایدار تأکید کردند.

شخصیت‌های تایلندی حاضر در این نشست نیز با اشاره به پیشینه روابط ایران و تایلند و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت گسترش تعاملات فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور تأکید کردند.

برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های مشترک با محوریت صلح، توسعه همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی و تقویت ارتباط میان نخبگان دینی و فرهنگی، از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این برنامه بود.