تیم یاسام کردستان در رقابتهای لیگ برتر مینی‌فوتبال بانوان کشور، با کسب پیروزی مقابل شهرداری بهشهر، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی و جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابت‌های لیگ برتر مینی فوتبال بانوان کشور از دهم آبان به میزبانی شهرستان بهشهر در استان مازندران آغاز شده است.

این رقابت‌ها با حضور ۱۵ تیم در دو گروه هشت و هفت تیمی برگزار می‌شود و در پایان از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد.

تیم یاسام کردستان به عنوان تنها نماینده استان در این مسابقات حضور پیدا کرده و در گروه اول با تیم‌های: دختران بهشهر، لالی خوزستان، اتحاد اصفهان، اتحاد آتنا اصفهان، کمند آمل، شهروند محمودآباد و شهدای مدافع حرم آذربایجان هم گروه است.

دختران کردستانی در پایان روز دوم این مسابقات با نتیجه ۴ - ۰ از تیم نصرکهتویه شکست را پذیرا شدند و در مصاف با دختران شهرداری بهشهر با نتیجه ۴ - ۳ به پیروزی دست پیدا کرده و به جمع چهار تیم برتر در مرحله نیمه نهایی راه یافتند.