به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد هماهنگی و برگزاری اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای کمیته‌های یازده‌گانه برگزار و آخرین تمهیدات میزبانی این رویداد فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفت.

این اجلاسیه از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود و این استان به‌عنوان بیست‌وسومین میزبان، پذیرای حدود ۶۰۰ نفر از پیرغلامان، خادمان حسینی و مهمانان داخلی و خارجی خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تالار وحدت ارومیه میزبان مراسم اصلی و مجتمع فرهنگی ورزشی شهید کاظمی محل برگزاری برنامه‌هایی همچون شعرخوانی، روضه‌خوانی و نشست بین‌المللی خواهد بود.

ارومیه‌گردی و بازدید از مسجد جامع، بازار تاریخی و دریاچه ارومیه، برگزاری روضه‌خوانی خانگی و غبارروبی مزار شهدای گران‌قدر از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد است که با برگزاری مراسم اختتامیه در روز ۲۸ آبان‌ماه به کار خود پایان خواهد داد.