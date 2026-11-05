آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، گفت: دانش‌آموزانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را فدای اسلام و میهن کردند به معلمان بزرگ ملت تبدیل شدند و درس جهاد، مبارزه با ظلم و ایستادگی در برابر استکبار را به نسل‌های آینده آموختند.

وی با اشاره به ایستادگی جوانان، نوجوانان، نیرو‌های مسلح و اقشار مختلف مردم در جنگ‌های اخیر افزود: ملت ایران همچون دوران دفاع مقدس در دفاع از سرزمین، استقلال و عزت ملی مصمم است و تسلیم در برابر دشمن با آرمان‌های شهدا سازگاری ندارد.

آیت‌الله حسینی، با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است، عنوان کرد: در شرایط حساس کنونی باید از طرح شعار‌های تفرقه‌انگیز، اختلاف‌افکنی و متهم‌کردن یکدیگر پرهیز کرد؛ چراکه کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی اقشار مختلف جامعه نیاز دارد.

احمد بهرامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، هم گفت: یکی از برنامه‌های محوری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در مناسبت‌های مختلف برگزاری یادواره‌ها و کنگره‌های شهدا با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهیدان و انتقال ارزش‌های دفاع و مقاومت به نسل‌های آینده است.

بهرامی افزود: در همین زمینه امروز یادواره ۴۴۸ شهید دانش‌آموز استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود تا ضمن پاسداشت مقام والای این شهدای والامقام بخشی از رشادت‌ها و فداکاری‌های دانش‌آموزان شهید برای نسل جوان و نوجوان بازخوانی شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به تقدیم ۲۲۷ شهید دانش‌آموز در جنگ رمضان گفت: این آمار نشان‌دهنده حضور مؤثر و فداکارانه دانش‌آموزان در عرصه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی است و ضرورت دارد ابعاد مختلف ایثارگری این نسل برای نوجوانان و جوانان امروز تبیین شود.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر با نسل جدید اضافه کرد: تلاش ما در اجرای برنامه‌ها و مناسبت‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت ایجاد پیوند و انس بیشتر میان نسل جوان و نوجوان با ارزش‌های والای شهداست؛ چراکه انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، محتوای اثرگذار و معرفی الگو‌های واقعی ایثار و فداکاری است.

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه برگزاری کنگره ۴۴۸ شهید دانش‌آموز استان هم گفت: برگزاری این کنگره علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز فرصتی ارزشمند برای ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل نوجوان و جامعه دانش‌آموزی است.

رضایی، با بیان اینکه برگزاری یادواره‌های شهدا باید زمینه‌ساز انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده باشد، افزود: این مراسم‌ها تلنگری برای ما مسئولان است تا با تأمل در مسیر و آرمان‌های شهدا مسئولیت‌ها و وظایف خود را با نگاه عمیق‌تری دنبال کنیم.



برگزاری کنگره ۴۴۸ شهید دانش‌آموز استان کهگیلویه و بویراحمد بار دیگر ضرورت توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در محیط‌های آموزشی و تربیتی را یادآور می‌شود؛ فرهنگی که نباید در مناسبت‌ها و آیین‌های یادبود خلاصه شود.