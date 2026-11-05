قیمت شاخص برنج در آسیا به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته رسیده است که با اختلال در تولید این محصول اساسی بر اثر پدیده آب‌وهوایی «ال‌نینو»، خطر افزایش تورم مواد غذایی را تشدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کشاورزان در بخش‌های وسیعی از آسیا در حال برداشت محصول برنج هستند، اما شرایط آب‌وهوایی خشک‌تر از حد معمول، به مانعی برای تولید این محصول در کشور‌های تولیدکننده از جمله هند به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده برنج جهان، تبدیل شده است.

بر اساس پیش‌بینی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، تولید جهانی برنج در فصل جاری برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته کاهش خواهد یافت.

این شرایط باعث افزایش قیمت‌ها شده است. طبق اعلام انجمن صادرکنندگان برنج تایلند، قیمت هر تن برنج سفید با پنج درصد شکستگی، تا روز چهارشنبه به ۴۹۹ دلار رسید که بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود.

این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بهای سایر غلات مهم از جمله ذرت و گندم روند کاهشی داشته است.

پدیده آب‌وهوایی «ال نینو» فعلی که از قوی‌ترین نمونه‌های ثبت‌شده به شمار می‌رود، با شرایط خشک‌تر آب‌وهوایی در بخش‌های وسیعی از جنوب و جنوب‌شرقی آسیا - منطقه‌ای که بیش از نیمی از برنج جهان در آن کشت می‌شود - مرتبط است.

سرویس خارجی کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا در گزارشی اخیر اعلام کرده که در تایلند، مهم‌ترین خطر برای تولید برنج مربوط به کشت خارج از فصل اصلی است، زیرا این نوع کشت به سیستم‌های آبیاری وابستگی دارد.

با وجود اینکه افزایش قیمت‌ها در سطح عمده‌فروشی معمولا با تاخیر به بازار خرده‌فروشی منتقل می‌شود، اما نشانه‌هایی از افزایش هزینه‌ها در برخی کشور‌ها مشاهده شده است.

بر اساس آمار‌های دولتی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، قیمت برنج در فیلیپین - بزرگ‌ترین واردکننده برنج جهان - در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، برنج یکی از مواد غذایی اصلی در بخش‌های گسترده‌ای از آسیا، آفریقا و خاورمیانه محسوب می‌شود. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز پیش‌بینی کرده است که تولید جهانی برنج در فصل زراعی ۲۰۲۷ - ۲۰۲۶ کاهش یابد.