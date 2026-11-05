تشدید نظارت بیش از ۱۰ هزار تیم بازرسی بر روی کنترل قیمت‌ها و تلاش برای اجرای طرح تورم صفر در اصفهان از مهمترین موضوعات بیست ویکمین جلسه قرارگاه جنگ اقتصادی استان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان دراین قرارگاه گفت: با تلاش دستگاه‌های متولی تورم قیمت کالا‌های اساسی در استان کنترل شده بطوریکه درمقایسه با عملکرد پنج ماه پیش توانستیم جایگاه استان را از نخست به پانزدهم کاهش دهیم.

امید شریفیان افزود: اکنون درحال حاضر در تامین کالا‌های اساسی مردم هیچ گونه کمبودی نداریم و تلاش بر این است قیمت‌ها تثبیت شود و هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشیم.

علی قاسم زاده شهردار اصفهان هم در این قرارگاه بر روند اجرای طرح تورم صفر با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: تا چند روز آینده طرح پیشنهادی شهرداری اصفهان برای اجرای این طرح معرفی می‌شود تا مردم تا فروردین دغدغه‌ای روی افزایش قیمت ۱۵ قلم کالا‌های اساسی نداشته باشند.