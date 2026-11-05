در راستای حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی شهروندان، اداره دامپزشکی شهرستان قرچک با توقیف ۹۰ کیلوگرم گوشت مشکوک و تأیید آزمایشگاهی نوع آن، دو واحد عرضه گوشت متخلف را پلمب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ریس اداره دامپزشکی قرچک گفت: در راستای نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان، بازرسان این اداره از یک رستوران و یک واحد قصابی حدود ۹۰ کیلوگرم گوشت فاقد هویت و مشکوک را توقیف و جهت تعیین نوع گونه دام به آزمایشگاه مواد غذایی ارسال کردند.

مصطفی بوستانی گفت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی حاصله و تایید گوشت دام تک سمی (اسب، الاغ و ...) با اخذ دستور از مقام قضایی و با همکاری پلیس اماکن و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به پلمب این دو واحد متخلف اقدام کردند.

دکتر بوستانی با تاکید بر جدیت این اداره در برخورد با جرائم علیه سلامت عمومی و امنیت غذایی جامعه، افزود: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بصورت مستمر ادامه داشته و کارشناسان این اداره در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیر قانونی در این حوزه با متخلفان برخورد قاطع خواهند کرد.

رئیس اداره دامپزشکی قرچک در پایان از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با دامپزشکی یا فعالیت مشکوک در زمینه عرضه گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، مراتب را فوراً با سامانه ۱۵۱۲ بازرسی دامپزشکی یا مراجع ذیصلاح اطلاع رسانی کنید