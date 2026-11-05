به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: سرشماری سالانه آهوان در منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد و منطقه حفاظت‌شده فیله‌خاصه آغاز شد.

امجد باقری افزود: هدف از این سرشماری برآورد جمعیت، بررسی وضعیت زیستگاه و برنامه‌ریزی دقیق برای حفاظت از این گونه شاخص است.

وی اضافه کرد: در این برنامه که به مدت دو روز با مشارکت نیروهای یگان حفاظت، کارشناسان حیات‌وحش، همیاران مردمی و گروه‌های دیده‌بانی زمینی و هوایی اجرا می‌شود، داده‌ های به‌ دست‌آمده نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های حفاظتی و مدیریت پایدار تنوع زیستی خواهد داشت.

باقری ادامه داد: دشت‌های سهرین، قره تپه، سارمساقلو و فیله خاصه استان زنجان به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های آهو در شمال‌غرب کشور، جایگاه ویژه‌ای در نقشه اکولوژیکی ایران دارند و این سرشماری می‌تواند نمایانگر وضعیت واقعی زیست‌گونه‌های شاخص آن باشد.

به گفته وی، اهمیت این اقدام فراتر از یک برنامه پایشی ساده است و به‌ منزله حفاظت از بخشی از تاریخ طبیعی سرزمین زنجان به شمار می‌رود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ادامه داد: در این سرشماری حدود ۳۵ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان و تیمی متشکل از محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی به عنوان استان معین و ناظر حضور خواهند داشت.

باقری خاطر نشان کرد: طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۰۶ رأس آهو در مناطق سرخ آباد و فیله خاصه زیست می‌کنند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان یادآور شد: طبق سرشماری جمعیت آهوان مناطق حفاظت شده استان زنجان در سال ۱۴۰۱، جمعیت این وحوش با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ راس رسیده بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه جمعیت آهوان از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است اما پس از آن روند افزایشی بود که امیدواریم طی سال های آینده نیز تداوم یابد.

دشت سهرین جزو منطقه حفاظت شده سرخ آباد و تنها زیستگاه آهو در شمالغرب کشور است و زیستگاه بکر و مناسبی برای این گونه جانوری زیبا و شاخص محسوب می شود.

در این زیستگاه بکر جانورانی چون آهو، پلنگ، گراز، خرس قهوه ای، سمور سنگی، سنجاب زمینی، رودک، کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکلان، افعی البرزی، افعی شاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و غیره، زیست می کنند.

منطقه شکار ممنوع فیله خاصه نیز از سال ۸۶ جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان اعلام شد و وسعت آن ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار است و گونه های جانوری از جمله آهوی ایرانی، گراز، پرندگانی چون کبک، باقرقره، انواع پرندگان شکاری، آبزی و کنار آبزیی مهاجر زمستانی و انواع خزندگان در این منطقه وجود دارد.

تغییر الگوی کشت، حفر چاههای غیرمجاز و ورود خودروهای مختلف از سوی کشاورزان موجب شده تا زیستگاه دشت سهرین زنجان با خطر جدی مواجه باشد.

براساس سرشماری سال ۹۲ قریب یک هزار و ۵۰۰ راس آهو در دشت سهرین و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زیست می کردند که در سال ۹۳ با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شد، در سال ۹۴ با کاهش ۱۰ درصدی به یک هزار و ۲۴۶ راس رسید و سال ۹۵ نیز یک هزارو ۸۲ راس در این مناطق سرشماری شد.

طی سال های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز به ترتیب تعداد یک هزار و ۱۰۵ راس، یک هزار و ۲۷۷ راس، یک هزار و ۴۰۰ و یک هزار و ۳۶۰ و ۸۴۶ راس آهو از سوی محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست در این ۲ منطقه مشاهده و سرشماری شدند.