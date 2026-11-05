به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رویداد سارینکس با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات ساختمانی، عرضه مستقیم کالا و کاهش واسطه‌ها، با حضور فعالان صنعت ساختمان در تالار مرکزی ساری برگزار شد.

در این رویداد ۱۹ غرفه برای عرضه محصولات و خدمات ساختمانی برپا شد و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، از جمله بیش از نیمی از تولیدکنندگان صنعت ساختمان استان و شهرستان، حضور داشتند.

تولایی، معاون اقتصادی استاندار مازندران، در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی گفت: سازندگان و فعالان صنعت ساختمان به‌عنوان صاحبان بنگاه‌های تولیدی تلاش می‌کنند شرایط آسایش بیشتری برای جامعه فراهم شود.

وی افزود: مازندران از استان‌هایی است که سرمایه‌گذاران ریشه‌دار و باسابقه دارد و سرمایه‌گذار اعتبار خود را از خدماتی که ارائه می‌دهد به دست می‌آورد؛ موضوعی که در برنامه‌ریزی برای توسعه استان باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولتی گفت: باید با تلاش همگانی هزینه‌های زندگی مردم را کاهش دهیم و از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود خدمات استفاده کنیم.

تولایی، متناسب‌سازی زیرساخت‌های توسعه با شرایط جغرافیایی استان را از مؤلفه‌های اساسی توسعه دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌ها باید متوازن باشد؛ چراکه به دلیل حجم بالای جمعیت و محدودیت امکانات، مناطق مختلف استان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

وی با اشاره به تفاوت شرایط جغرافیایی شرق و غرب مازندران گفت: امکان بلندمرتبه‌سازی تا ارتفاع ۱۴ متر در شرق استان وجود دارد، در حالی که این موضوع در غرب مازندران امکان‌پذیر نیست.

معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین با اشاره به نابسامانی قیمت‌ها، مشکلات ارزی و برخی سوءمدیریت‌ها در این حوزه، خواستار تعامل بیشتر مدیران و سازندگان استان شد و از فعالان صنعت ساختمان خواست با ارائه ایده و راهکار، در حل مشکلات این بخش مشارکت کنند.

مهدی فرجی، دبیر همایش و نمایشگاه سارینکس، نیز هدف از برگزاری این رویداد را هم‌افزایی و آشنایی فعالان صنعت ساختمان ساری با ظرفیت‌های یکدیگر عنوان کرد و گفت: در این رویداد، فعالان زنجیره ساخت‌وساز بدون واسطه با محصولات و کالاهای ساختمانی آشنا شدند.

وی افزود: در ۱۹ غرفه، محصولاتی از جمله در و پنجره، یونولیت‌های سقفی و دیواری، آجر نسوز، کلید و پریز، خدمات طراحی دکوراسیون داخلی، آسانسور و کاشی و سرامیک عرضه شد.

میثم طاهریزاده، رئیس باشگاه تأمین ساخت ساری، نیز با اشاره به تشکیل این باشگاه بر اساس نیاز فعالان این حوزه گفت: حضور تولیدکنندگان و فعالان صنعت ساختمان زمینه هم‌افزایی و ارتباط نزدیک‌تر میان صنوف ساختمانی را فراهم کرده است.

وی افزود: در این باشگاه از صنوف ساختمانی عضوگیری شده و هدف اصلی آن تقویت ارتباط میان فعالان صنعت ساختمان ساری است.

گزارش از سمیه فقیه