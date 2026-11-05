همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با حضور جمعی از مسئولان، مادحین و پیرغلامان حسینی شهرستان تکاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با حضور جمعی از مسئولان، مادحین و پیرغلامان حسینی شهرستان تکاب برگزار شد.



در این همایش، از یکصد تن از مادحین و پیرغلامان حسینی که سال‌ها در مسیر ترویج فرهنگ عاشورایی و گسترش معارف اهل‌بیت (ع) فعالیت داشته‌اند، با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.



این مراسم با هدف پاسداشت سال‌ها تلاش و ارادت خالصانه خادمان دستگاه اهل‌بیت (ع) و تکریم جایگاه مداحان و پیرغلامان حسینی برگزار شد.