بازار مصالح ساختمانی امروز پنجشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۵) با نوسان قیمت میلگرد و ثبات نرخ سیمان و تیرآهن همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن با افزایش ۴ هزار تومانی به ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی به ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز با کاهش ۲ هزار تومانی، ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با نرخ ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه شد و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت داشت.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۱۱۵ هزار تومان معامله شد و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با نرخ ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.

قیمت سیمان پاکتی ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در بازار

امروز در بازار سیمان عمده، نرخ‌ها در محدوده ۲۵۰ تا ۳۱۴ هزار تومان قرار گرفت.

سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه شد و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت داشت.

بهای سیمان پاکتی مدلل به ۲۶۶ هزار تومان رسید، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان معامله شدند.

سیمان صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان در بازار عرضه شد و سیمان ساوه ۲۵۷ هزار تومان قیمت داشت.

بهای سیمان داراب ۲۵۵ هزار تومان بود و سیمان تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان عرضه شد.

سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

آخرین نرخ تیرآهن در بازار

تیرآهن در معاملات امروز با قیمت‌هایی از ۱۱۶ هزار تا ۱۳۸ هزار تومان عرضه شد.

تیرآهن ۱۶ و ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان عرضه شد.

تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان معامله شد و بهای تیرآهن ۱۴ این کارخانه به ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان رسید.

تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت‌گذاری شد.