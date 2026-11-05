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بازار مصالح ساختمانی امروز پنجشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۵) با نوسان قیمت میلگرد و ثبات نرخ سیمان و تیرآهن همراه بود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ میلگرد ۱۲ آجدار ذوبآهن با افزایش ۴ هزار تومانی به ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.
میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۷ هزار و ۷۳۰ تومان عرضه شد.
میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با رشد ۳ هزار و ۳۰۰ تومانی به ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان رسید و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان نیز با کاهش ۲ هزار تومانی، ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان معامله شد.
میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمهداش با نرخ ۱۱۵ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه شد و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۱۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت داشت.
میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۱۱۵ هزار تومان معامله شد و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان قیمتگذاری شد.
میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان نیز با نرخ ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان رسید.
امروز در بازار سیمان عمده، نرخها در محدوده ۲۵۰ تا ۳۱۴ هزار تومان قرار گرفت.
سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه شد و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت داشت.
بهای سیمان پاکتی مدلل به ۲۶۶ هزار تومان رسید، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان معامله شدند.
سیمان صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان در بازار عرضه شد و سیمان ساوه ۲۵۷ هزار تومان قیمت داشت.
بهای سیمان داراب ۲۵۵ هزار تومان بود و سیمان تهران با نرخ ۲۶۰ هزار تومان عرضه شد.
سیمان پاکتی اصفهان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان قیمتگذاری شدند.
تیرآهن در معاملات امروز با قیمتهایی از ۱۱۶ هزار تا ۱۳۸ هزار تومان عرضه شد.
تیرآهن ۱۶ و ۱۸ ذوبآهن اصفهان با نرخ ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان عرضه شد.
تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان معامله شد و بهای تیرآهن ۱۴ این کارخانه به ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان رسید.
تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهینبناب با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه نیز ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمتگذاری شد.