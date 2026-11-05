روز‌های پنجشنبه ۱۴ و جمعه ۱۵ آبان از شبکه سه سیما، فیلم‌های سینمایی «هزار سطر»، «زاغه نشینان فوتبالیست»، «قاتلان ماه کامل» و «معجزه برن» پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به تعطیلات آخر هفته تامین برنامه شبکه سه، چند فیلم سینمایی برای اوقات فراغت بینندگان در جدول پخش قرار داده است که پخش می‌شوند.

پنجشنبه ۱۴ آبان، ساعت ۱۰:۰۰ فیلم سینمایی «هزار سطر» محصول آمریکا ۲۰۲۲ و در گونه سیاسی و حادثه‌ای است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رومرو روزنامه نگار یک مجله آلمانی در تمام مدت با همکار موفقش مقایسه می‌شود و در یک کار گروهی قرار است با این خبرنگار در مورد دو سوی مرز آمریکا و مکزیک و مهاجران غیر قانونی یک گزارش مشترک بنویسند. رومرو قرار است بر روی مهاجر‌ها کار کند و همکارش بر روی شبه نظامی‌های طرفدار ترامپ که با اسلحه مانع ورود مهاجر‌ها به خاک آمریکا می‌شوند.

ساعت ۱۵:۰۰ فیلم سینمایی «زاغه نشینان فوتبالیست» محصول هند ۲۰۲۲ و در گونه ورزشی و اجتماعی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: گادی گودام زاغه نشینی حاشیه‌ای است که فقرای زیادی با قومیت‌ها و حتی ادیان مختلف را در خود جای داده است. نوجوانان و جوانان این زاغه به خرده خلاف و انواع تبهکاری همچون دزدی، استعمال مواد مخدر، نوشیدن مشروبات الکلی و ... مشغول هستند.

در این اوضاع پیرمردی به نام ویجِی بارسه که در کالج جنب زاغه مشغول کار بوده و اکنون در شرُف بازنشستگی است، در انجا...

جمعه ۱۵ آبان، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد فیلم سینمایی «قاتلان ماه کامل» محصول آمریکا ۲۰۲۳ و در گونه تاریخی جنایی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سرخپوستان قبیلۀ «اوسیج» پس از سال‌ها سرگردانی در منطقۀ «فیرفاکس» مستقر شده‌اند.

پس از چندی در زمین‌های آنها نفت پیدا شده و این سرخپوستان موفق می‌شوند، حق مالکیت خود بر چاه‌های نفت را کسب کرده و به ثروت هنگفتی دست پیدا کنند؛ اما این ظاهر ماجراست...

ساعت ۸:۳۰ فیلم سینمایی «معجزه برن» محصول آلمان ۲۰۰۳ و در گونه ورزشی و خانوادگی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پسربچه‌ای که پدرش در جنگ اسیر شده به همراه خانواده در کافی شاپ خانوادگیشان کار می‌کند پس از چند سال پدر از اسارت برمی گردد پسر همیشه در بازی‌های یک فوتبالیست به طور رایگان شرکت می‌کند تا ...