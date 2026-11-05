

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ کارشناس هواشناسی گفت: بارش‌های باران در ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف خراسان جنوبی را فرا گرفت و بیشترین میزان بارش در شهر گزیک شهرستان درمیان با ۲۷ میلی متر ثبت شد.

لطفی با اشاره به اینکه پس از گزیک، شهر اسدیه با ۹ میلی متر و دستگرد درمیان با ۸ میلی متر بیشترین بارش را به خود اختصاص دادند افزود: حسین آباد نهبندان با ۶ میلی متر، کلاته گاویچ با ۵ میلی متر، خلف و روستای درمیان با ۴ میلی متر، میزان و حجت آباد سربیشه با ۳ میلی متر، طبسین، زهری، ابراهیمی و کفاز با ۲ میلی متر، بندان، مود پیشبر، حاجی آباد زیرکوه و چاه دراز با حدود یک میلی متر و علی آباد زارعین کمتر از یک میلی متر و سربیشه بارش ناچیزی گزارش شده است.