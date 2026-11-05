۴۴ قطعه زمین که در جریان تخلفات مدیران سابق یک تعاونی مسکن در کرج از مالکیت این مجموعه خارج شده بود، به تعاونی بازگردانده شد. در این پرونده، ۱۱ نفر به دلیل واگذاری غیرقانونی اموال تعاونی ، به مجازات حبس و رد مال محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، گفت: پرونده تعاونی مسکن با حدود ۲ هزار عضو است که در جریان آن، بخشی از اراضی متعلق به تعاونی بدون رعایت ضوابط قانونی به مدیران و افراد مرتبط با آنان واگذار شده بود.

وی افزود : بررسی‌های انجام‌شده نشان داد مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره جدید پس از تغییر مدیریت تعاونی، با برگزاری مجمع عمومی عادی، مصوباتی برای فروش، واگذاری و هبه اموال مجموعه به اعضا و افراد غیرعضو تصویب کردند. همچنین پرداخت پاداش به مدیران نیز در دستور کار این مجمع قرار گرفت.

فاضلی گفت :با رسیدگی به پرونده مشخص شد جلسه مذکور به دلیل رعایت‌نشدن تشریفات قانونی، نامشخص‌بودن تعداد اعضا، حضور افراد فاقد صلاحیت و به حد نصاب نرسیدن، اعتبار قانونی نداشته است. علاوه بر این، تصمیمات اتخاذشده درباره واگذاری دارایی‌ها و پرداخت پاداش نیز با قوانین و اساسنامه تعاونی مغایرت داشته است.

رییس کل دادگستری البرز افزود :بر اساس مستندات پرونده، مدیرعامل وقت تعاونی ۱۱ قطعه زمین به مساحت بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع را در قالب پاداش و حق‌الوکاله دریافت کرده بود. این اراضی بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ مترمربع مساحت داشتند و همچنین ۱۱ قطعه زمین دیگر به مساحت مجموع حدود ۱۹ هزار مترمربع به اعضای هیئت‌مدیره و بازرس تعاونی به عنوان پاداش اختصاص یافته بود.

فاضلی هریکندی با اشاره به نتایج پیگیری‌های قضایی افزود: تاکنون در مجموع ۴۴ قطعه زمین با صدور آرای دادگاه‌های استان به تعاونی بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: در اجرای احکام قطعی صادرشده علیه ۱۱ نفر از مدیران سابق، ۲۲ قطعه زمین به مساحت بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ مترمربع نیز در قالب اجرای حکم رد مال به تعاونی مسترد شده است.

این اقدامات قضایی با هدف بازگرداندن دارایی‌های تعاونی و صیانت از حقوق حدود ۲ هزار عضو این مجموعه انجام شده است.