سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان ازکشف و ضبط و معدوم سازی ۱۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع شیر پاکتی و سُس فاقد تاریخ انقضای معتبر، از مراکز توزیع و فروش مواد غذایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به گفته سیاوش محمدزاده سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان، در جریان بازرسی‌های میدانی و هدفمند کارشناسان گروه سلامت محیط مرکز بهداشت بوکان طی هفته جاری، مقدار ۱۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع شیر پاکتی و سُس فاقد تاریخ انقضای معتبر، از مراکز توزیع و فروش مواد غذایی کشف و ضبط شد. این اقلام پس از خارج شدن از چرخه مصرف، به‌صورت کامل معدوم شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان با اشاره به تداوم نظارت‌های بهداشتی در سطح شهرستان، اظهار داشت: شیر و تخم‌مرغ از جمله مواد غذایی حساس از نظر سلامت و کیفیت هستند و لازم است شهروندان هنگام خرید و پیش از مصرف این محصولات و سایر فرآورده‌های غذایی حاوی شیر و تخم‌مرغ، به مشخصات بهداشتی، تاریخ مصرف، شرایط نگهداری و هرگونه تغییر در رنگ، بو و ظاهر طبیعی آنها توجه ویژه داشته باشند.

محمد زاده افزود: کارشناسان سلامت محیط در جریان بازرسی‌های بهداشتی، علاوه بر کنترل پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضا و سایر مشخصات بهداشتی محصولات، شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی و نحوه رعایت ضوابط بهداشتی توسط متصدیان واحد‌های صنفی را نیز بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.