به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد؛ در آیینی معنوی که در جوار امامزاده سیدمحمد (ع) برگزار شد، مردم با حضور در مراسم تشییع و وداع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

حاضران در این مراسم با بدرقه پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام، یاد و خاطره رشادت‌ها، فداکاری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مردم شهرسی سخت با حضور در این آیین‌ها، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های شهدای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.