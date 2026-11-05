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مردم شهیدپرور شهر سیسخت میزبان پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد؛ در آیینی معنوی که در جوار امامزاده سیدمحمد (ع) برگزار شد، مردم با حضور در مراسم تشییع و وداع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
حاضران در این مراسم با بدرقه پیکرهای مطهر این شهدای والامقام، یاد و خاطره رشادتها، فداکاریها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.
مردم شهرسی سخت با حضور در این آیینها، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به فرهنگ ایثار و شهادت و آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.