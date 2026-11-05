پس از تعاملات فرهنگی ایران و افغانستان امید به زندگی بین زندانیان افغان افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، ایران و افغانستان دو همسایه با ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی و مشترک در ارزش‌های انسانی و دینی هستند.

از احترام به علم و دانایی تا باور به اصلاح انسان و کرامت او و اینجا در زندان کابل جلوه‌ای از همین نگاه مشترک را می‌توان دید؛ جایی که گروهی از زندانیان به پاس تلاش‌هایشان تقدیر شدند.

آنها موفق شده بودند در دوران زندان، حافظ قرآن شوند یا سواد و حرفه‌ای بیاموزند و یا ورزشی را فرا بگیرند.

مولوی نظر محمد ناصری رئیس اداره تعلیم و تربیت زندان از تاثیرات این دوره‌ها گفت و افزود: ما به عینه شاهدیم که این دوره‌ها چطور بر سلامت روح و روان آنها تاثیر گذاشته است.

در این دوره حدود هزار و ۷۰۰ زندانی تحت آموزش‌های تعلیمات دینی، حرفه‌ای و سوادآموزی و ورزشی قرار گرفتند که نزدیک به ۸۰۰ نفر آنها با موفقیت این دوره‌ها را گذراندند و گواهینامه‌ای هم دریافت کردند.

قرار است در میزان مجازات و محکومیت این زندانیان نیز تخفیف‌هایی داده شود.