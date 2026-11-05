دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور گفت: در داخل آموزش و پرورش بنا داریم ۳۰ سازمان، اداره و معاونت تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنیم. از مجموع اقدامات پیش‌بینی‌شده، ۲۶ اقدام به حوزه آموزش و پرورش مربوط می‌شود که بخش‌های مختلف این وزارتخانه در اجرای آنها نقش دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با تشریح برنامه‌های این کمیسیون برای اجرایی‌سازی سند توسعه آموزش عمومی قرآن، از تدوین نقشه راه، انعقاد تفاهم‌نامه با ۱۴ دستگاه اجرایی و ارزیابی مستمر عملکرد نهاد‌های مسئول خبر داد و گفت: هدف اصلی، عبور از مرحله تصویب اسناد و حرکت به سمت اجرای عملیاتی و اثربخش آنهاست.

محمدرضا مسیب‌زاده با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: مهم‌ترین موضوعی که در حال حاضر در کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، به ریاست وزیر آموزش و پرورش و با تأکید ایشان دنبال می‌کنیم، اجرایی‌سازی سند توسعه آموزش عمومی قرآن است.

وی با بیان اینکه تصویب اسناد بدون اجرای عملیاتی آنها نمی‌تواند اهداف موردنظر را محقق کند، افزود: متأسفانه گاهی اسنادی را تصویب می‌کنیم و کنار می‌گذاریم؛ در حالی که وظیفه اصلی ما اجرای اسناد است. در همین راستا، برای توسعه آموزش عمومی قرآن، نقشه راهی با محوریت برنامه‌ریزی، حمایت مالی، رصد، پشتیبانی و در نهایت ارزیابی تدوین شده است.

مسیب‌زاده گفت: در گام نخست باید براساس ۵۲ اقدام پیش‌بینی‌شده در سند، با دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی دارند، تفاهم‌نامه منعقد کنیم. برای مثال، تولید آثار فاخر قرآنی از جمله اقداماتی است که در حوزه مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و باید با این وزارتخانه براساس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود تفاهم کنیم.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور ادامه داد: «تأکید ما بر تفاهم واقعی و متناسب با توان اجرایی دستگاه‌هاست، نه صرفا صدور دستور و ابلاغ. یکی از مشکلاتی که در برخی برنامه‌ها با آن مواجه هستیم، این است که تفاهمی انجام می‌شود، اما به دلایل مختلف امکان اجرای آن وجود ندارد و در نهایت گزارشی از انجام کار ارائه می‌شود؛ در حالی که اقدام موردنظر عملا محقق نشده است.»

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول گفت: «در تفاهم‌نامه‌ها مشخص می‌کنیم هر دستگاه با توجه به وظایفی که برعهده دارد، در یک بازه زمانی مشخص چه میزان آمادگی و ظرفیت برای اجرای برنامه‌ها دارد. سپس براساس تعهدات تعیین‌شده، عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی می‌کنیم و متناسب با نتایج به‌دست‌آمده، تفاهم‌نامه‌ها را توسعه می‌دهیم یا اصلاح می‌کنیم.»

مسیب‌زاده با اشاره به همکاری با دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار کرد: «در مجموع، حدود ۱۴ دستگاه و مجموعه اجرایی در این فرایند مشارکت دارند که تاکنون تفاهم‌نامه چهار دستگاه آماده شده است. تلاش داریم این تفاهم‌نامه‌ها در فضایی رسمی و با حضور و امضای مسئولان دستگاه‌ها منعقد شود تا مسئولیت اجرای تعهدات و پاسخگویی نسبت به آنها نیز به‌صورت مشخص برعهده خود مدیران باشد.»

همکاری ۳۰ بخش درون آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های قرآنی

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به سهم وزارت آموزش و پرورش در اجرای اقدامات سند تصریح کرد: «در داخل آموزش و پرورش نیز بنا داریم با حدود ۳۰ سازمان، اداره و معاونت تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنیم. از مجموع اقدامات پیش‌بینی‌شده، ۲۶ اقدام به حوزه آموزش و پرورش مربوط می‌شود که بخش‌های مختلف این وزارتخانه در اجرای آنها نقش دارند.»

وی با اشاره به مسئولیت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، روابط عمومی و سازمان دانش‌آموزی در این زمینه گفت: «برای نمونه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مسئولیت پیگیری ۹ اقدام را برعهده دارد و روابط عمومی نیز یک اقدام را دنبال می‌کند. همچنین برای سازمان دانش‌آموزی دو اقدام پیش‌بینی شده است.»

مسیب‌زاده با تاکید بر نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در ترویج فرهنگ قرآنی افزود: «پرداختن به مسائل قرآنی در تشکل‌ها از جمله وظایف سازمان دانش‌آموزی است. این موضوع هم تشکل‌های وابسته به خود سازمان و هم سایر تشکل‌ها مانند هلال احمر، بسیج و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را شامل می‌شود و از برنامه‌های جدی ما به شمار می‌رود.»

وی با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط در توسعه آموزش عمومی قرآن گفت: در بخش آموزش و پرورش، این موضوع با حضور و همراهی وزیر آموزش و پرورش در حال پیگیری است و امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز در ادامه به این فرایند بپیوندند. ما مدعی نیستیم که کار قرآن را به سرانجام رسانده‌ایم؛ بلکه مدعی هستیم که برای پیشبرد آن تلاش می‌کنیم. امیدواریم هر فردی بتواند از آموزه‌های ارزشمند قرآن بهره‌مند شود و حتی کوچک‌ترین اثری در این مسیر از خود به‌جا بگذارد.