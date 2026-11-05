به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت روز دانش آموز و در قالب رهروان شهدا با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا کبیری امام جمعه. سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه شهرستان باروق و جمعی از مسئولان این از ایثار و استقامت خانواده شهیدان فرامرز جمشید زاده در باروق و روحانی شهید حجت الاسلام علیرضا ولی زاده در روستای چالخاماز تجلیل شد.

شهید جمشیدزاده، دانش‌آموز و غواص دلاور دوران دفاع مقدس، در ۲۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۶۴، در جریان عملیات غرورآفرین والفجر ۸ در منطقه عملیاتی اروندرود، در حالی که تنها ۱۹ سال سن داشت، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای شهرستان باروق جاودانه ساخت.

طلبه شهید علیرضا ولیزاده روحانی اهل روستای چالخاماز شهرستان باروق آذربایجان غربی بود که دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در منطقه سروآباد کردستان در حمله عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید.