سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ملارد در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق، ۳۸ دستگاه ماینر مخصوص استخراج رمزارز را از یک انبار متروکه در حاشیه این شهرستان کشف و ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی اقدامات اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ملارد، ۳۸ دستگاه استخراج رمزارز از یک انبار متروکه در اطراف این شهرستان کشف شد.

پس از کشف این دستگاه‌ها، پرونده مربوطه برای بررسی و طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ملارد ارجاع شده است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، جزئیات مربوط به مالکیت دستگاه‌های کشف‌شده و ابعاد این پرونده هنوز مشخص نشده و قرار است اطلاعات تکمیلی متعاقباً از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام شود.