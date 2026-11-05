روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد‌های غربی تا شمال‌غربی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، محدودیت‌هایی برای تردد شناور‌ها در مسیر‌های دریایی منتهی به کیش امروز اعمال شد.

اعمال محدودیت تردد‌های دریایی مسیر بنادر کیش، چارک و آفتاب، ۱۴ آبان

اعمال محدودیت تردد‌های دریایی مسیر بنادر کیش، چارک و آفتاب، ۱۴ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: تردد شناور‌های مسافری از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۲ بلامانع است و تردد شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) با رعایت نکات ایمنی و تمهیدات لازم، مجاز است.

تردد و فعالیت شناور‌های سنتی تجاری، صیادی و قایق‌ها از بنادر چارک و کیش تا ساعت ۱۴ و از بندر آفتاب در تمام روز ممنوع است.

با توجه به متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران درخواست می‌شود از انجام فعالیت‌های دریایی غیرضروری پرهیز و برای پیشگیری از حوادث احتمالی، توصیه‌ها و نکات ایمنی را رعایت کنند.

ساکنان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناور‌ها با شماره‌های ۰۷۶۴۵۷۷ در غرب هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ در کیش تماس بگیرند.