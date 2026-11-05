به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر علی زارع از مهر و موم مرکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی در یزد خبر داد. وی افزود: این اقدام در پی بازرسی‌ها و نظارت‌های کارشناسان اداره نظارت بر درمان معاونت درمان و با دستور دادستان صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز، می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه، واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه کرده یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش‌ها و شکایات خود را ثبت کنند.