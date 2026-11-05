

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمدرضا بیرانوند با اشاره به آغاز برداشت زرشک در استان گفت: باتوجه‌ به نیاز آبی پایین محصول زرشک و قابلیت کشت آن در زمین های شیب‌دار و زمین‌های غیر قابل زراعت، توسعه ی کشت زرشک در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:هم اکنون یک هکتار از زمین های استان به کشت زرشک اختصاص دارد که میزان برداشت از این سطح ،میانگین عملکرد تقریبی سه تن در هکتار است.

وی بیان کرد: زرشک به علت سازگاری با شرایط زمین های شیب‌دار و کم‌بازده و همچنین نیاز آبی پایین، به‌عنوان یکی از محصولات جدید وارد الگوی کشت استان شده و می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت منطقه پیدا کند.



بیرانوند با تأکید بر برنامه ی توسعه ی کشت زرشک در استان عنوان کرد: برنامه‌ریزی برای گسترش سطح زیر کشت زرشک در حال انجام است و شهرستان‌های خرم‌آباد، دورود و بروجرد از مناطق هدف برای توسعه ی این کشت هستند.