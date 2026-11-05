شهردار منطقه ۹ تهران با اشاره به اینکه شهرداری به صورت ویژه به سنین کودک و نوجوان توجه ویژه‌ای دارد و این اهمیت را می‌توان به وضوح در طرح‌های مهمی همچون «شهردار مدرسه» و «چشم روشنی» مشاهده کرد، گفت: شهرداری تهران با آموزش‌ها و برنامه‌های مختلف در مدارس به نحوی بازوی همیار آموزش و پرورش است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن دودانگه درباره اجرای طرح «شهردار مدرسه»، افزود: این طرح که امسال بیست‌وششمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد، باعث ارتقاء سطح فرهنگی دانش‌آموزان شده است.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران با آموزش فرهنگ ترافیکی، خدمات شهری و محیط زیست در مقطع ابتدای، آموزش‌های شهروندی خود را در مدارس آغاز می‌کند و با اجرای طرح «شهردار مدرسه» در مقطع متوسطه به نوعی این آموزش‌ها را به نتیجه می‌رساند.

شهردار منطقه ۹ تهران اظهار کرد: بازوی دیگر طرح «شهردار مدرسه»، طرح دیگری با عنوان «من شهردارم» است. شهرداران مدارس تهران باید به این سواد مدیریتی برسند که خواسته‌های مدرسه خود را در طرح «من شهردارم» پیشنهاد داده و با جمع‌آوری رای مورد نیاز، برای اجرای آن طرح، اولویت اجرا بگیرند.

وی با اشاره به نسل جدید و جوان کشورمان، گفت: نسل چهارم و پنجم انقلاب اسلامی ایران، نسلی مطالبه‌گر است. این برای شهردارانی، چون من، پیام‌آور این است که باید مطالبه‌گرانه از همکاران و پیمانکاران امور را پیگیری کنم. در جلسه اخیری که داشتم نیز به همکاران و پیمانکاران اعلام کردم که مطالبات مردم را با سرعت و دقتی مضاعف پیگیری کنند.

وی ادامه داد: شهردار تهران ابتدای سال ۱۴۰۰ و شروع فعالیت خود چشم اندازی ۲۰ ساله تحت عنوان «تهران، شهر الگوی جهان اسلام» در نظر گرفت و تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق این مهم در نظر گرفته شده است. شهردار تهران برای یک‌چهارم ابتدایی این چشم انداز، شعار «تهران، شهر تلاش و سرزندگی» اعلام کرده و تاکید کرده‌اند که ما باید با تمام توان به این سمت حرکت کنیم. این یعنی شهرداری تهران برنامه‌ریزی و الگوی دقیق دارد.