عرضه بنزین سوپر برای پاسخ‌گویی به تقاضای شهروندان و تنوع‌بخشی به سبد سوخت مصرف‌کنندگان، در جایگاه شهید قاسمی بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: در مرحله نخست، شهروندان می‌توانند با مراجعه به جایگاه شهید قاسمی و استفاده از کارت ویژه جایگاه، بنزین سوپر دریافت کنند.

محمدرضا عابدانی، افزود: توسعه عرضه این فرآورده در سایر شهرستان‌های استان نیز پس از ارزیابی روند توزیع، میزان استقبال مصرف‌کنندگان و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌تدریج در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی، توسعه تدریجی این خدمت را با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان دنبال می‌کند.